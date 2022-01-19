Рябков оценил ситуацию в области европейской безопасности

19 янв. 14:58

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил в ходе своего выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай", что ситуация в области европейской безопасности стала критической по вине США и НАТО.

"Она стала такой по вине Вашингтона и НАТО, которые среди прочего используют Украину как рычаг давления на Россию", - сказал он.

Замглавы внешнеполитического ведомства подчеркнул, что РФ предпочла бы достичь договоренностей по гарантиям безопасности прежде всего с США. "Мы предпочли бы найти взаимопонимание и договориться прежде всего с американцами. Вовлечение слишком широкого круга стран в этот процесс нам представляется контрпродуктивным", - цитирует Рябкова ТАСС.

Напомним, 17 декабря министерство иностранных дел России представило проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В документах содержатся положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО на восток, в том числе за счет бывших республик СССР.

10 января представители России и США провели в Женеве консультации по гарантиям безопасности. 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия - НАТО, а 13 января в Вене состоялось совещание Постоянного совета Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).