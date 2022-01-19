Самолет из Москвы в Пафос сел в Сочи из-за смерти пассажира

19 янв. 14:52

Сегодня днем в аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку совершил самолет, летевший из Москвы в кипрский Пафос, - сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".

"Сегодня в 11 часов 17 минут в аэропорту Сочи совершил вынужденную посадку рейс авиакомпании "Победа", летевший по маршруту Москва (Внуково)-Пафос. В полете пассажиру - мужчине 1954 года рождения - стало плохо, и он скончался", - сообщается в релизе, передает РИА Новости.

В аэропорт вызвали бригаду врачей, которые констатировали смерть мужчины. Сейчас пассажиры рейса находятся в зоне ожидания.

Вылет авиарейса задерживается до 15.00.