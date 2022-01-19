Уличная драка в Махачкале стоила должностей двум дагестанским полицейским

19 янв. 14:37

Двое дагестанских полицейских были уволены из органов после того, как они подрались на улице в Махачкале, - сообщает пресс-служба МВД Дагестана.

На видеоролике, гуляющем по соцсетям, двое полицейских в форме выясняют отношения, а после словесной перепалки затевают драку. Их разнимают другие сотрудники правоохранительных органов.

"Руководством МВД по республике Дагестан по факту конфликта между сотрудниками полка ППСП УМВД России по городу Махачкале, имевшего место накануне, оба сотрудника уволены из ОВД", – говорится в сообщении, передает РИА Новости.

По факту драки назначена проверка, по результатам которой взыскания могут получить непосредственные руководители драчунов.