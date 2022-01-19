В Тбилиси временно закроют для транспорта центр города

19 янв. 14:22

Сегодня вечером в центре Тбилиси будет ограничено движение автотранспорта, - говорится в заявлении столичной мэрии.

Ограничения будут действовать со среды 23:00 по местному времени (22:00 мск) до 13:00 (12 мск) четверга, движение автотранспорта будет ограничено с площади Вахтанга Горгасали в направлении Метехского моста и Метехского подъема в направлении площади Европы, а также в направлении Метехского моста по тоннелю, расположенному на левой набережной, - передает Sputnik Грузия.

Изменения также коснутся маршрутов общественного транспорта – автобусов и микроавтобусов.

О причинах ограничения движения в сообщении не говорится.