"Омикрон" начал доминировать на Ставрополье

19 янв. 14:18

Штамм коронавируса "омикрон" по результатам генотипических исследований стал доминирующим на территории Ставропольского края, сообщил глава регионального Минздрава Владимир Колесников. По его словам, у половины пациентов течение заболевания проходит бессимптомно.

"Генотипирование показывает, что доминирующим штаммом на территории Ставропольского края является "омикрон". Он уже перебивает "дельту" почти в два раза", - сказал он.

Далее глава ведомства отметил, что у 54,5% пациентов заболевание протекает в форме респираторно-вирусной инфекции, у 4,1% пациентов заболевание переходит в стадию внебольничной пневмонии и у 45% заболевание протекает в бессимптомной форме, передает ТАСС.