Путин и члены правительства на следующей неделе обсудят борьбу с COVID-19

19 янв. 14:15

На следующей неделе президент России Владимир Путин и члены правительства обсудят ситуацию с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Текущая ситуация с ковидом на каждом совещании с правительством обсуждается. Мы ожидаем, что на следующей неделе у нас будет совещание с членами правительства, президент проведет", - поведал представитель Кремля.

Он также сообщил, что разработанный правительством России план по борьбе с распространением омикрон-штамма COVID-19 был представлен президенту РФ Владимиру Путину. "Что касается плана, он доложен главе государства и он принят к сведению. Правительство действует", - цитирует Пескова ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что этот план будет рассматриваться на предстоящем заседании.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 334 млн, из них более 5,5 млн человек скончались.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в России выявлены 10 899 411 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 9 925 855 жителей страны, умерли - 323 376.