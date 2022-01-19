В Кремле сообщили о невозможности отключения "Северного потока-2"

19 янв. 13:58

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему сейчас невозможно отключить "Северный поток-2".

"России регулярно, ежедневно кто-то чем-то грозит. Коммерческий международный проект "Северный поток - 2" отключить невозможно, потому что его еще не включили", - сказал представитель Кремля.

По его словам то, что проект еще, не запустили, плохо отражается и для тех, кто участвует в этом проекте, и для потребителей газа в Европе. "Это плохо для экономического развития Европы, которое, кстати, тоже существенно страдает в это пандемийное время", - отметил Песков.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в случае дальнейшей эскалации ситуации вокруг Украины газопровод "Северный поток-2" может быть "отключен".

Напомним, строительство "Северного потока-2" полностью завершилось 10 сентября 2021 года. Газопровод состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд куб. м в год, которые проходят по дну Балтийского моря. По ним газ будет поставляться в Германию через морские территории России, Финляндии, Швеции и Дании.