Стала известна дата внеочередного съезда правящей партии Казахстана Nur Otan

19 янв. 13:58

Внеочередной XXI съезд правящей партии Казахстана Nur Otan пройдет в онлайн-формате 28 января 2022 года, - сообщил первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

"Постановлением Политического совета Nur Otan принято решение о проведении 28 января 2022 года внеочередного XXI Съезда партии. С учетом коронавируса и ограничительных мер он пройдет в онлайн-формате", - написал Байбек в Twitter, передает Sputnik Казахстан.

Планируется, что участники съезда освободят действующего главу партии Nur Otan Нурсултана Назарбаева от занимаемой должности, а его место займет президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Такое решение Елбасы принял в ноябре минувшего 2021 года на расширенном заседании политсовета партии.

"Я стоял у истоков создания партии, возглавлял ее все эти годы и знаю, что будет важным, если партию Nur Otan будет возглавлять президент страны. У нас так и было. Мы это должны решить, опираясь на устав партии. Это важный шаг, на который нужно пойти, чтобы продемонстрировать наше единство", - отметил тогда Нурсултан Назарбаев.

Напомним, согласно уставу, избрание и освобождение от должности председателя партии относятся к исключительной компетенции партийного съезда.