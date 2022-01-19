СМИ: Турецкие нефтяники восстановили нефтепровод Киркук-Джейхан

19 янв. 13:40

Пострадавший от взрыва накануне крупный нефтепровод Киркук-Джейхан, соединяющий Ирак и Турцию, сегодня возобновил работу, - сообщает турецкая газета Daily Sabah со ссылкой на компанию-оператора Botas.

"Компания сообщила, что пожар, разгоревшийся из-за взрыва, полностью потушен, необходимые работы завершены", - пишет издание, передает "Интерфакс".

Что стало причиной взрыва, произошедшего на юге Турции накануне, в компании не сообщили.

Напомним, трубопровод используется для доставки иракской нефти в портовый турецкий город Джейхан.