Кремль приветствовал украинскую инициативу Эрдогана

19 янв. 13:32

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что попытки Турции подвигнуть Украину на выполнение Минских договоренностей можно только приветствовать.

"Основные разногласия между Россией и Украиной связаны именно с пробуксовкой процесса выполнения Минских договоренностей со стороны Киева. Если наши турецкие партнеры могут повлиять на украинцев и сподвигнуть их на выполнение ранее взятых договоренностей и обязательств, это можно будет только приветствовать. Место проведения каких-то контактов - вторично", - сказал представитель официальной Москвы, подчеркнув, что главное – это "повлиять на Украину".

Соответствующее заявление прозвучало из уст представителя Кремля как ответ на просьбу журналистов прокомментировать слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который пригласил глав РФ и Украины в свою страну для урегулирования разногласий.