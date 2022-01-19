МЭА изменило прогноз роста спроса на нефть

19 янв. 13:31

Темпы роста спроса на нефть в 2022 году будут быстрее, чем ожидалось, несмотря на распространение омикрон-штамма коронавируса COVID-19. Об этом говорится в январском отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

"Число заражений коронавирусом в мире растет большими темпами, но меры, принятые правительствами по сдерживанию пандемии, выглядят менее суровыми, поэтому их влияние на экономическую активность и потребление нефти будет приглушенным", - считают в МЭА.

Кроме того, в агентстве напомнили, что омикрон-штамм, несмотря на повышенную контагиозность по сравнению с предыдущими версиями, представляет меньшую опасность для человека, поэтому шествие "омикрона" не вызовет остановки производств и промышленных процессов, передает ТАСС.

Учитывая данные факторы, в МЭА повысили оценки мирового спроса на нефть на 200 тыс баррелей в сутки на 2021 и 2022 годы. Таким образом, спрос на нефть в 2021 и 2022 годах составит 5,5 млн баррелей в сутки и 3,3 млн баррелей в сутки, пояснили эксперты агентства.