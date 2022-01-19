Власти Армении бездарно "провалили" помощь местному бизнесу

19 янв. 13:26

Власти Армении своим запретом на ввоз турецких товаров даже не попытались помочь местным производителям, а весь процесс его введения, течения и завершения можно оценивать как неудачный, - заявил основатель экспертного сообщества Export Armenia Эмиль Степанян.

"Само решение было правильным, хотя и говорят, что оно было принято по политическим причинам. Но мы считали, что и по экономическим причинам это правильно", - рассказал Степанян, отметив, что правительство не было последовательным в контроле над запретом и стимулировании местного производства, передает Sputnik Армения.

Власти ограничились формальными рекомендациями о том, откуда малым и средним предпринимателям (МСП) можно импортировать те или иные товары, а нужна была большая тесная работа с местными производителями, чтобы их товары появились на прилавках.

Импортеры в течение двух месяцев, которые были даны до вступления ограничений в силу, заполнили свои склады турецкими товарами, и правомерно реализовывали их следующие шесть месяцев.

"Таким образом, в первые полгода запрета продавались заранее заготовленные турецкие товары, а также товары, ввезенные незаконным путем. То есть для армянских МСП свободной ниши на рынке в этой период так и не появилось", - сказал Степанян.

В Турции есть господдержка, инновационные подходы и автоматизация производства, что делает их товары намного конкурентнее, поэтому не следует запрещать ввоз из Турции, а делать его невыгодным. Но сама отмена запрета была "бездарной и позорной", весь этот процесс был большим провалом.

Без господдержки и системной работы ситуация не изменится, армянскому МСП не побиться не только на внешние, но и на местный рынок, - заключил эксперт.