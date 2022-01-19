Мажилис одобрил лишение Назарбаева пожизненного права председательства в Ассамблее народа Казахстана и Совбезе

19 янв. 12:58

Нижняя палата парламента Казахстана одобрила поправки, согласно которым Елбасы Нурсултан Назарбаев лишается пожизненного права председательства в Ассамблее народа Казахстана и Совете Безопасности.

По словам депутата Каната Нурова, все необходимые поправки в конституционные законы о "Первом Президенте РК – Елбасы", "Об Ассамблее народа Казахстана" и "О Совете Безопасности РК" в части того, что теперь председательство в АНК и СБ по праву принадлежит президенту РК – по должности, а не по личности, направлены в Сенат.

"Последняя речь главы государства в парламенте была по сути революционной, народ вздохнул с облегчением. Теперь парламент и правительство должны все его посылы реализовать полностью, срочно и точно",- написал парламентарий в Facebook.

"Прежде всего, необходимо было отменить пожизненное председательство Первого Президента в Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности, что сегодня нами и было сделано", - обрати внимание он.