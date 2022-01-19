Врач заявил о необходимости психологической реабилитации для Саакашвили

19 янв. 12:56

Бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили необходима физическая и психологическая реабилитация. Об этом заявил на брифинге врач консилиума, созданного омбудсменом страны, Тенгиз Цуладзе.

"Согласно нашему отчету, кроме медикаментозного лечения необходимо подключить физическую и психологическую реабилитацию, которая менее реалистична в условиях заключения, но попытаться стоит", - поведал медик.

Он подчеркнул, что состояние здоровья экс-главы государства требует внимания, поскольку все еще выражены посттравматические симптомы, анемия, слабость и нарушение координации. "Медицинское лечение, конечно же, важно, но психотерапия и психологическая реабилитация также являются лечением первой необходимости. Если не лечить, это может привести к депрессии и посттравматическому стрессовому расстройству", - цитирует Цуладзе РИА Новости.

Он также выразил мнение, что рекомендуемую консилиумом реабилитацию можно организовать в Грузии.

Напомним, Михаил Саакашвили был задержан в Тбилиси 1 октября. В этот же день экс-глава государства объявил голодовку. Комментируя свое задержание, он отметил, что не признает предъявленных ему обвинений и считает себя политическим заключенным. 20 ноября бывший президент Грузии был переведен в военный госпиталь в Гори, где сначала находился в отделении интенсивной терапии, а затем проходил курс реабилитации. В ночь на 30 декабря его перевезли из военного госпиталя в Гори в тюрьму №12 в Рустави, куда он был помещен изначально после задержания.