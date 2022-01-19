Кубанская станица уходит под воду, объявлен режим ЧС

19 янв. 12:51

В Северском районе Краснодарского края, где из берегов вышла река Афипс, объявили режим ЧС.

Вода в подтопленных домах станицы Смоленской поднялась до полуметра.

Известно о подтоплении 19 домов в станице Смоленской, уточнили в пресс-службе администрации Северского района.

Река опасно поднялась накануне, дома подтопило в ночь на 19 января. На месте работают 11 специальных групп - проводят подворовой обход, оценивают ущерб.

"До нас представители администрации еще не дошли", - указала председатель СТ "Восход-1", который входит в состав Смоленского поселения.

Кроме того, в среду стало известно о подъеме реки Шебш. В станице Григорьевской идет перелив через мост, движение остановлено.