Турция стала лидером по импорту российских сельхозпродуктов

19 янв. 12:52

В ушедшем 2021 году Турция заняла первое место по импорту российской сельхозпродукции, закупив 13 млн т продукции российского агропромышленного комплекса (АПК) на $4,3 млрд: рост закупок составил 38% к 2020 году, - сообщил центр "Агроэкспорт" при Минсельхозе, ссылаясь на предварительные данные Федеральной таможенной службы.

"Благодаря такой динамике Турция обошла Китай и вышла на первое место среди крупнейших стран-импортеров российского продовольствия с долей 12%", - говорится в сообщении, передает "Интерфакс".

Так, в минувшем году Турция закупила в России 6,7 млн т пшеницы из России (на 15% меньше, чем годом ранее) на $1,8 млрд (на 6,9% больше), и сохранила ведущую позицию среди ее покупателей.

Физический объем экспорта несколько снизился во второй половине 2021 года, что связано с резким падением импорта в Турцию в октябре на фоне девальвации лиры. В последующие месяцы до конца 2021 года экспорт восстанавливался.

Также Турция осталась крупнейшим импортером российского подсолнечного масла, увеличив его поставки на 42%, до 913 тыс т, и в 2,5 раза, до $1,1 млрд по финансам. Турция в минувшем году стала лидером среди покупателей российского ячменя, нарастив отгрузки в 3,1 раза, до 1,2 млн т в натуральном объеме и в 4,2 раза - в стоимостном ($309 млн). В четыре раза выросли отгрузки зернобобовых культур, до $206 млн, шрота и жмыха - на 74%, до $168 млн.

Потенциал поставок продовольствия из России в Турцию к 2030 году превышает $5 млрд, в тренде подсолнечное масло, зерновые (пшеница, ячмень, кукуруза) и зернобобовые культуры, отруби, растительные жмыхи и свекловичный жом, а также этиловый спирт, - добавили в "Агроэкспорте".