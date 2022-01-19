Больше половины российских регионов столкнулись с "омикроном"

19 янв. 12:43

В России омикрон-штамм коронавируса выявили в 50 российских регионах, подсчитали в РИА Новости.

Накануне вице-премьер Татьяна Голикова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19 сообщала, что новый штамм проник в 42 российских региона.

На Северном Кавказе и Юге России омикрон официально выявлен во всех регионах. Согласно прогнозам, вскоре новый штамм станет доминирующим.

В Центральной России "омикрон" пока не нашли в некоторых регионах, среди них Тульская, Ярославская, Калужская, Брянская, Владимирская, Ивановская, Белгородская, Курская, Тамбовская области.

В Приволжском федеральном округе свободными от "омикрона" остаются Удмуртия, Мордовия, Ульяновская, Саратовская и Пензенская области.

На фоне распространения нового штамма в России растет заболеваемость коронавирусом, за минувшие сутки в стране выявили 33,9 тыс случаев заражения.