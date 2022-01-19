Туры в Турцию и Египет могут подорожать на 30% к майским праздникам

19 янв. 12:18

Туры на майские праздники в Турцию и Египет могут оказаться на 30% дороже по сравнению с текущими показателями, предупредил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, пишет ТАСС.

"Как правило, это такая общая история, что на 30% и более на праздники возрастает [стоимость]", - отметил он.

Ожидается, что отдых на двоих на неделю по системе "все включено"в Турции на майские в среднем будет стоить около 100 тыс рублей, в прошлом году - 80-90 тыс рублей.

Цены на туры сильно зависят от спроса. Так, в настоящее время отдохнуть в Турции можно за 35 тыс рублей - это более чем на 20% меньше, чем в новогодние праздники.