Мораторий на QR-коды в Ставропольском крае продлен до февраля

19 янв. 12:17

В Ставропольском крае продлили до 1 февраля действие моратория на проверку QR-кодов о вакцинации либо перенесенном заболевании коронавирусом COVID-19 при посещении общепита, салонов красоты, кинотеатров и других развлекательных учреждений. Соответствующее решение принял краевой координационный совет по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Как прозвучало на совещании, в регионе растет количество случаев заболевания омикрон-штаммом. В то же время госпитализация пациентам с "омикроном" требуется значительно реже, чем при штамме "дельта".

В настоящее время в Ставропольском крае создан резерв лекарственных препаратов, налажены поставки и производство медицинского кислорода, есть запас средств индивидуальной защиты. Это позволило координационному совету принять решение о продлении моратория на проверку QR-кодов, передает "Победа26".

Губернатор Владимир Владимиров поручил министерству здравоохранения сформировать необходимый запас тестов.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Число заразившихся COVID-19 по всему миру на сегодняшний день превышает 334 млн, из них более 5,5 млн человек скончались. В России COVID-19 диагностировали у 10 899 411 человек.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в Ставропольском крае выявлены 131 606 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 113 705 жителей региона, умерли - 6322.