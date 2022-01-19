Грузинский мед оценили за рубежом

19 янв. 12:07

В ушедшем 2021 году Грузия экспортировала 173 т меда на сумму $657 тыс – это на 696% больше, чем годом ранее, - говорится в сообщении на сайте Минсельхоза страны.

Более 80% экспортируемой продукции было реализовано в странах Европы. Грузинский мед покоряет европейский рынок с декабря 2016 года, когда Еврокомиссия дала положительную оценку системе госконтроля Грузии и дала добро импорту грузинского меда. Грузинская продукция проходит жесткий контроль по разным параметрам, - передает Sputnik Грузия.

Сейчас экспорт грузинского меда осуществляется в страны ЕС, США, Китай и другие страны, и, несмотря на то, что по сравнению с китайским и аргентинским, цена которых составляет $2 за килограмм, он достаточно дорогой, благодаря своим вкусовым качествам и экологической чистоте он пользуется большим спросом, - говорится в сообщении.

Напомним, в 2020 году из Грузии было экспортировано 21,7 т меда, что на 15,3 тбольше, чем в 2019 году.