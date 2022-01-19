В Подмосковье "удаленку" для 30% сотрудников продлили до 25 февраля

19 янв. 11:56

В Московской области до 25 февраля будет действовать требование о дистанционной работе для 30% сотрудников, сообщается на сайте правительства региона.

"Чтобы облегчить нагрузку медикам, заботящимся о здоровье жителей Подмосковья, и остановить распространение "омикрона", в регионе до 25 февраля 2022 года сохраняется обязанность работодателей перевести на удаленную работу 30% численности работников без учета привитых и переболевших", - следует из сообщения.

Также компаниям в регионе на дистанционный режим необходимо перевести всех работников старше 60 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания. Им рекомендуется соблюдать домашний режим.

"Всем работодателям нужно принимать меры, направленные на минимизацию очного присутствия сотрудников на рабочих местах", - отметили в правительстве.