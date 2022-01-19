Православные россияне отмечают Крещение Господне

19 янв. 9:00

Сегодня, 19 января, все православные россияне отмечают праздник Крещения Господнего – Богоявление, древнейший христианский праздник, один из важнейших после Пасхи праздников в православии, посвященный крещению Иисуса Христа Иоанном Крестителем в реке Иордан, после которого Иисус начал просвещать людей, озаряя их светом истины.

В Крещении Христовом человечество приобщилось к Его Божественной благодати, получив в этом таинстве очищение живой водой, дарующее вечную жизнь. Поэтому принятие таинства Крещения - это обязательное условие принадлежности верующих к церкви, - утверждает Русская православная церковь (РПЦ).

В церковной традиции праздник получил название Богоявления, поскольку именно во время Крещения Иисуса Христа произошло особое явление всех трех лиц Божества: Бог Отец с небес свидетельствовал о крещаемом Сыне и Дух Святой в виде голубя сошел на Иисуса, подтверждая таким образом Слово Отца.

В церковный календарь праздник Богоявления вошел в середине II века и сначала отмечался вместе с Рождеством Христовым, но в IV веке празднование Рождества перенесли на 25 декабря, а у праздника Богоявления сохранилась прежняя дата - 6 января (19 января по новому стилю).

На Крещение по всей России проходят богослужения и крещенские купания в прорубях.

Накануне и минувшей ночью во всех храмах и церквях страны прошли праздничные богоявленские богослужения. Во время них духовенство по традиции дважды освящает воду - 18 января, в Крещенский сочельник, – чином великого освящения воды, который еще называют Великой агиасмой, а второй раз – сегодня, в день Богоявления, 19 января, на Божественной литургии.

В день Крещения у православных принято окунаться в иордань – прорубь, вырубленную во льду водоема в форме креста. Многие уже успели искупаться вчера и сегодня ночью, но окунуться в освященную воду не запрещено до глубокой ночи. В народе считается, что купание в проруби дает очищающую для души и тела силу.

Сегодня во всех храмах верующие могут набрать воды, которая в Крещение получает мощный энергетический заряд и может храниться долгие месяцы. Православные верят, такая вода обладает целебными свойствами и отгоняет злые силы.

Коллектив "Вестника Кавказа" поздравляет россиян с праздником Крещения Господня и желает всем прежде всего крепкого здоровья и успехов в наступившем 2022 году.