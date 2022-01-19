Евросоюз разрешил ввоз улиток из Грузии

19 янв. 11:41

Минсельхоз Грузии сообщает, что страна получила разрешение на экспорт улиток на рынок ЕС.

Решение от открытии европейского рынка для грузинских улиток принято согласно Регламенту Еврокомиссии 2022/34 от 22 декабря 2021 года.

Производство улиток довольно интересное направление для фермеров, отмечал ранее глава Минсельхоза Леван Давиташвили. Доходность с 1 га составляет несколько десятков тысяч евро.

На создание и развитие производства улиток в Грузии было выдано 38 кредитов на сумму более 10 млн лари по программе Льготного агрокредита, софинансирование Агентства развития села превысило 824 тыс лари.