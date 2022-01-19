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Евросоюз разрешил ввоз улиток из Грузии

Евросоюз разрешил ввоз улиток из Грузии

Минсельхоз Грузии сообщает, что страна получила разрешение на экспорт улиток на рынок ЕС.

Решение от открытии европейского рынка для грузинских улиток принято согласно Регламенту Еврокомиссии 2022/34 от 22 декабря 2021 года.

Производство улиток довольно интересное направление для фермеров, отмечал ранее глава Минсельхоза Леван Давиташвили. Доходность с 1 га составляет несколько десятков тысяч евро.

На создание и развитие производства улиток в Грузии было выдано 38 кредитов на сумму более 10 млн лари по программе Льготного агрокредита, софинансирование Агентства развития села превысило 824 тыс лари.

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