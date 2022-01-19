Турецкие военные ликвидировали на севере Сирии семерых террористов

19 янв. 11:38

На севере Сирии нейтрализованы семеро террористов YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства национальной обороны Турции в социальной сети Twitter..

В ведомстве отметили, что боевики обстреливали и пытались проникнуть в зону операции "Источник мира" на севере Сирии.

Кooрдинaты тeррoристoв были пeрeдaны aртиллeрийcким чaстям, кoтoрыe уничтoжили бoeвикoв, пытaвшихся дeстaбилизирoвaть ситуaцию в этoй чaсти Сирии, пeрeдaeт агентство Anadolu.