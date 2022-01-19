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Турецкие военные ликвидировали на севере Сирии семерых террористов

Турецкие военные ликвидировали на севере Сирии семерых террористов

На севере Сирии нейтрализованы семеро террористов YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана). Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице министерства национальной обороны Турции в социальной сети Twitter..

В ведомстве отметили, что боевики обстреливали и пытались проникнуть в зону операции "Источник мира" на севере Сирии.

Кooрдинaты тeррoристoв были пeрeдaны aртиллeрийcким чaстям, кoтoрыe уничтoжили бoeвикoв, пытaвшихся дeстaбилизирoвaть ситуaцию в этoй чaсти Сирии, пeрeдaeт агентство Anadolu.

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