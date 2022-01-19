В России выявили 33 899 новых случаев коронавируса

19 янв. 11:25

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 33,9 тыс случаев заболевания - максимум с 27 ноября.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 33 899 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5 376 (15,9%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев выявили в Москве - 8 795 (максимум с 19 июня), в Санкт-Петербурге - 4 382 (максимум с начала пандемии), в Московской области - 2 626. В Краснодарском крае новых случаев 730, в Ставропольском крае - 621, в Крыму - 199, в Дагестане - 169, в Чечне - 112, в Адыгее - 81, в Кабардино-Балкарии - 81, в Ингушетии - 77, в Северной Осетии - 74, в Карачаево-Черкесии - 74.

Суточный прирост составил 0,31%, общее число инфицированных в России достигло 10 899 411 человек.

За последние сутки выписаны по выздоровлении 22 920 человек, за весь период - 9 925 855 человек.

Умерли за сутки 698 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 323 376 человек.