Грузия празднует Крещение Господне

Православная церковь 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление), а Грузии этот праздник является государственным.
В Грузии в этот день принято, чтобы крестники навещали своих крестных и поздравляли с праздником.
Также в Грузии перед Крещением в Самеба проходит массовое крещение детей.
В настоящее время в связи с эпидемиологической ситуацией все массовые мероприятия отменены.
Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви, в настоящее время у Илии Второго более 41 тыс крестников.