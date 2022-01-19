Грузия празднует Крещение Господне

19 янв. 11:22

Православная церковь 19 января отмечает один из 12 главных христианских праздников – Крещение Господне (Богоявление), а Грузии этот праздник является государственным.

В Грузии в этот день принято, чтобы крестники навещали своих крестных и поздравляли с праздником.

Также в Грузии перед Крещением в Самеба проходит массовое крещение детей.

В настоящее время в связи с эпидемиологической ситуацией все массовые мероприятия отменены.

Католикос-Патриарх всея Грузии крестит третьих и последующих детей в семьях, родители которых венчались в церкви, в настоящее время у Илии Второго более 41 тыс крестников.