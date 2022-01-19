Власти Ирана привели в порядок армянскую церковь в Бушере

19 янв. 11:19

В иранском портовом городе Бушер на юго-западе страны благоустроили армянскую григорианскую церковь.

Были реконструированы старая структура, внутренний дворик и другие помещения монастыря. Благоустройство и очистка территории армянского храма завершена, и в скором времени местные власти планируют открыть исторический памятник для посетителей, - передает Tehran Times.

Сейчас городские власти проводят работу по документированию надгробий на территории храма.

Армянская церковь Бушера – один из важных и значимых исторических памятников портового города, а Иран является домом для многих церквей, часовен и соборов. Церкви Святого Фаддея, Святого Стефана и Дзорзор (Зорзор) в провинциях Восточный Азербайджан и Западный Азербайджан были внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2008 году, - говорится в публикации.

Напомним, армянская церковь Бушера была построена в период династии Каджаров (1795-1925).