ОДКБ полностью вывела войска из Казахстана

19 янв. 11:30

Четыре самолета с последними российскими военными из сил Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вылетели из Казахстана в Москву. Об этом сообщили в министерстве обороны России.

"Четыре самолета военно-транспортной авиации России с миротворцами на борту вылетели из аэропортов Нур-Султана и Алма-Аты Республики Казахстан", - сказано в заявлении.

На этих воздушных суднах вернутся домой последние подразделения миротворцев и командование миротворческим контингентом во главе с генерал-полковником Андреем Сердюковым.

Ранее на самолетах военно-транспортной авиации России из Казахстана домой вернулись миротворческие контингенты Армении, Беларуси, Таджикистана и Киргизии.

Напомним, в начале 2022 года в нескольких городах Казахстана прошли акции протеста против повышения цен на сжиженный газ. Республиканское правительство пошло навстречу протестующим и снизило цены на сжиженный газ до 50 тенге за литр (около 11 центов), но это не остановило протестующих. Постепенно они перешли от экономических требований к политическим. В частности, протестующие призывали к отставке правительства, проведению новых выборов и рассмотрению вопроса о люстрации людей из "клана" бывшего президента Нурсултана Назарбаева. В ответ власти 5 января ввели на 14 дней чрезвычайное положение по всей стране. На фоне массовых беспорядков 6 января ОДКБ по запросу президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева направила в страну миротворческий контингент. Согласно последним данным, в ходе протестов в республике погибли 227 человек, пострадали около 4,6 тыс человек.