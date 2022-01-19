Египет с 22 января будет проверять всех российских туристов на COVID-19

19 янв. 11:16

В Египте на фоне распространения "омикрона" решили тестировать на коронавирус всех прибывающих в страну иностранцев.

"Вечером 18 января мы получили рассылку от нашего перевозчика Azur Air о том, что с 22 января всех туристов будут тестировать по прилету в Египет. Azur Air ссылается на циркуляр от министерства туризма Египта", - рассказали в пресс-службе туроператора "Интурист".

Туристов с положительным результатом теста будут отправлять на пять дней в обсерватор.

В настоящее время россияне могут посещать Египет, имея либо отрицательный ПЦР-тест, либо сертификат о вакцинации "Спутником V".

В "Интуристе" добавили, что из документа непонятно, будет ли тестирование платным, сохранится ли возможность посещать страну по ПЦР-тесту, будут ли в аэропортах проверять на коронавирус детей. "Вопросов очень много мы отправили соответствующие запросы в российский офис министерства туризма и древностей Египта, а также в Каир, помимо этого подключился наш египетский офис", - пояснили в компании.