Эрдоган пригласил Путина и Зеленского на переговоры в Турцию

19 янв. 11:08

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предлагает провести в Турции встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы "уладить разногласия" между двумя странами.

"Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях", - заявил в среду официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын, пишет газета Sabah.

Также сообщается, что Эрдоган "в ближайшие несколько недель" посетит Киев для переговоров с Зеленским.

Накануне президент Турции рассказал, что скептически оценивает возможность "вторжения" России на Украину. Утверждения о возможном "вторжении" в последнее время регулярно звучат в странах Запада и на Украине. В Кремле подобную информацию назвали пустым и безосновательным нагнетанием напряженности.

Отметим, в прошлом году Эрдоган неоднократно заявлял о желании участвовать в урегулировании кризиса между Россией и Украиной.