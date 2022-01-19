Правоохранители предотвратили заказное убийство в Алуште

19 янв. 11:01

Сотрудники ФСБ и МВД Крыма пресекли готовящееся заказное убийство местного предпринимателя, предполагаемые заказчик и исполнители задержаны, сообщила пресс-служба СУСК РФ по региону.

"Управлением по расследованию особо важных дел ГСУСК РФ по республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело по факту приготовления к убийству предпринимателя (ч. 1 ст. 30, п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ)", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Житель Алушты, заказавший убийство предпринимателя, указал способ убийства, механизм его совершения и сокрытие следов преступления, пообещав исполнителям 1 млн рублей за исполнение заказа и передал им в качестве аванса 400 тыс рублей. Оставшиеся 600 тыс рублей его подельники должны были получить после совершения преступления, - рассказали в СКР региона.