"Роснано" и "Самрук-Казына" инвестируют в производство абсорбентов

19 янв. 10:47

Российское АО "Роснано" совместно с казахстанскими АО "Самрук-Казына" и фондом "Синтез-Капитал" планируют инвестировать 14 млрд рублей в химические проекты на территории России и Казахстана, - говорится в сообщении российской компании.

"Мы заинтересованы в совместной реализации химических проектов на территории Казахстана и России и трансфере перспективных технологий в Казахстан", - заявил управляющий директор по инвестициям, приватизации и международному сотрудничеству, член правления АО "Самрук-Казына" Ернар Жанадил, передает ТАСС.

Инвестиции помогут партнерам создать платформу для совместной реализации химических проектов, в частности производства пула продуктов, востребованных как в России, так и в Казахстане.

"Технологическая цепочка обеспечит строительство в обеих странах новых заводов и предприятий по производству нефтепромысловой химии и специальных абсорбентов на основе метилдиэтаноламина (МДЭА)", - говорится в сообщении.

Напомним, сорбенты на основе МДЭА применяются для очистки природных и технологических газов от кислых примесей.