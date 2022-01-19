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Узбекистан рекордно поднялся в рейтинге "свободной торговли"

Узбекистан рекордно поднялся в рейтинге &quot;свободной торговли&quot;

Узбекистан обогнал США, Россию и Китай по показателю "свобода торговли" в Индексе экономической свободы от The Heritage Foundation.

"Правильная торговая политика Узбекистана, реформы в сфере оптимизации тарифных и нетарифных барьеров, снижение тарифных ставок, упрощение таможенных и регуляторных ограничений, по предварительным результатам, позволили улучшить позиции по контрольному показателю "Свобода торговли" на 20,2 балла", – сообщили в Агентстве стратегического развития республики.

Узбекистан по "свободе торговли" за год поднялся с 163 места до 67-го, обогнав США, Россию, Японию и Китай, а также став абсолютным лидером в Центральной Азии.

Экономическая свобода, согласно The Heritage Foundation, это "отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой".

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