Узбекистан рекордно поднялся в рейтинге "свободной торговли"

19 янв. 10:24

Узбекистан обогнал США, Россию и Китай по показателю "свобода торговли" в Индексе экономической свободы от The Heritage Foundation.

"Правильная торговая политика Узбекистана, реформы в сфере оптимизации тарифных и нетарифных барьеров, снижение тарифных ставок, упрощение таможенных и регуляторных ограничений, по предварительным результатам, позволили улучшить позиции по контрольному показателю "Свобода торговли" на 20,2 балла", – сообщили в Агентстве стратегического развития республики.

Узбекистан по "свободе торговли" за год поднялся с 163 места до 67-го, обогнав США, Россию, Японию и Китай, а также став абсолютным лидером в Центральной Азии.

Экономическая свобода, согласно The Heritage Foundation, это "отсутствие правительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распределению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой гражданам защиты и поддержки свободы как таковой".