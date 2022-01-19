В Дагестане раскрыли подпольную типографию фальшивомонетчиков

19 янв. 10:18

Российские спецслужбы раскрыли в Дагестане подпольную типографию, в которой печатались фальшивые деньги, - сообщает пресс-служба ФСБ России.

Участники межрегиональной организованной преступной группировки (ОПГ) изготавливали и сбывали фальшивые рубли, на 90-95% дублирующие оригинальные банкноты.

"Купюры номиналом в 5 тыс рублей печатались в подпольной типографии в селе Сергокала Сергокалинского района Дагестана и распространялись на территории ряда субъектов Российской Федерации", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

По местам жительства членов ОПГ в Махачкале, Каспийске, селе Акуша Акушинского района, селе Куппа и селе Хаджалмахи Левашинского района Дагестана прошли обыски, в ходе которых были обнаружены и изъяты четыре клише, пресс-станок, цветные картриджи к принтеру, а также поддельные банкноты на общую сумму 12 млн рублей.

Задержаны пятеро членов ОПГ. В их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг", - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия по установлению всех участников ОПГ, - добавили в ФСБ.