В Грузии впервые выявили свыше 8,5 тыс случаев коронавируса

19 янв. 10:08

Коронавирус в Грузии продолжает ставить рекорды, за минувшие сутки в стране выявили 8 728 случаев заражения – максимум с начала пандемии.

Предыдущий рекорд был зафиксирован накануне - 7 521.

Общее число инфицированных в стране, согласно данным официального сайта StopCov, составляет 1 015 592.

За сутки вылечились 8 545 человек, с начала пандемии – 943 212. Умерли за сутки 43 пациента, за все время - 14 555.

В Грузии за сутки провели 63 605 тестов, доля инфицированных в общем числе протестированных – 13,72%.

В карантине находятся 43 человека, в стационарах наблюдаются 4 386, в ковид-гостиницах остаются 1 896.