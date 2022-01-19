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Аэропорт Краснодара вернулся к штатному режиму

Аэропорт Краснодара вернулся к штатному режиму

Международный аэропорт Краснодара, который был закрыт накануне из-за снегопада, обслужил все задержанные рейсы и работает в штатном режиме.

Как проинформировали в  пресс-службе, из-за непогоды было задержано 24 рейса. Начиная с 19:00 мск 18 января работу аэропорта возобновили.

"Аэропорты Сочи и Краснодара работают в штатном режиме. Все рейсы выполняются по расписанию. Ранее задержанные рейсы из Краснодара были отправлены минувшей ночью", - говорится в сообщении воздушной гавани.

Уточняется, что аэропорт за сутки обслужил 42 рейса, пассажиропоток превысил 4,8 тыс пассажиров.

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