Узбекистан поставил новый антирекорд по коронавирусу

19 янв. 9:53

Узбекские врачи за минувшие сутки, 18 января, выявили 1214 новых больных коронавирусом - это новый антирекорд, сообщает Минздрав страны.

По числу новых заболевших лидирует Ташкент (542 пациента), Ташкентская область (181) и Ферганская область (161). Накануне от коронавируса скончались трое пациентов, общее число умерших достигло 1525, - передает Podrobno.uz.

Накануне выздоровели только 640 больных, то есть пока коронавирус распространяется быстрее, чем его лечат.

Несмотря на то, что сейчас в стране активно растет число больных коронавирусом, Минздрав призвал узбекистанцев не паниковать, так как "омикрон" переносится легче, чем другие штаммы болезни.