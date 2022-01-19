В Алматы перекрыли дорожное движение из-за антитеррористической операции

19 янв. 9:52

Дорожное движение на некоторых участках улиц Алма-Аты в среду временно перекроют в связи с проведением антитеррористической операции, информирует пресс-служба департамента полиции города.

Уточняется, что движение будет перекрыто на следующих участках: по улице Абылай хана от ул. Макатаева до ул. Богенбай батыра в северном и южном направлениях; по проспекту Толе би от ул. Желтоксан до проспекта Назарбаева в восточном и западном направлениях.

В этой связи правоохранители просят местных жителей с понимаем отнестись к временным мерам, заблаговременно корректировать маршрут передвижения и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.