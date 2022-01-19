Инфекционист рассказала, как лечиться при первых признаках "омикрона"

19 янв. 9:42

При первых признаках заражения омикрон-штаммом следует принимать жаропонижающие и противовирусные препараты, а также пить побольше жидкости, сообщила главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина, пишет ТАСС.

Врач отметила, что симптомы при "омикроне" практически совпадают с классическим проявлением ОРВИ, а значит у каждого дома найдутся безрецептурные лекарства для облегчения болезни. "Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее 2 л жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)", - посоветовала Сметанина.

К врачу стоит обращаться, если температура выше 38 держится больше трех дней и не снижается лекарствами.

Во время болезни снизить боль и першение в горле помогут средства местного действия с антимикробными и противовоспалительными свойствами, полоскания на основе трав или хлоргексидина.

Заложенность носа устранят сосудосуживающие капли и морские растворы для промывания.

В дополнение при инфицировании "омикроном" можно использовать противовирусное лечение, препараты интерферон-альфа в виде капель, спреев (гриппферон, генферон лайт и другие). "Другая группа - это противовирусные средства с широким спектром активности, например, умифеновир (арбидол). Он препятствует взаимодействию вируса с клетками организма. Или препарат риамиловир (триазавирин), который обладает противовирусным действием", - продолжила врач.

Принимать антибиотики бессмысленно в начале заболевания, напомнила Сметанина. Такие препараты назначает только врач и только в случае развития осложнений.