Хищением коллекции скифского золота займется СКР

19 янв. 9:26

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах невозвращения скифского золота Крыму.

Ведомство уже начало доследственную проверку по факту хищения коллекции скифского золота, принадлежащего крымским музеям, - сообщил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

"По факту хищения коллекции СКР проводится доследственная проверка", - рассказал Молохов, отметив, что коллекция имеет особую культурную ценность, поэтому следователям предстоит выяснить, кто причастен к ее вывозу и все ли было сделано для ее своевременного возвращения, передает РИА Новости.

Ранее апелляционный суд Амстердама в октябре прошлого года постановил, что вывезенная в 2014 году на выставку в Нидерланды коллекция скифского золота из четырех крымских музеев должна быть передана Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов.

Напомним, коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, состоящая из примерно 2 тыс артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года, до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе 2014 года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни Крыму до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.