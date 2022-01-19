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Незаконный алкоголь перестали производить в Дагестане

Незаконный алкоголь перестали производить в Дагестане

Дагестанские правоохранители ликвидировали в Дербенте два нелегальных цеха по производству контрафактного алкоголя, проинформировали в пресс-службе регионального МВД.

Уточняется, что в ходе обысков было изъято почти 3 тыс бутылок алкогольных напитков и около 4 тыс литров спиртосодержащей жидкости.

Также полицейские также обнаружили более десяти тысяч пустых стеклянных бутылок, ящики с крышками, этикетками и кустарный станок, предназначенный для закупорки.

По факту был задержан местный житель. Расследование продолжается.

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