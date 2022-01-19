Опрос: ментальные проблемы россиян связаны с ковидными ограничениями

19 янв. 8:49

Главной причиной ментальных проблем россиян стала пандемия, связанные с ней неизвестность и ограничения, следует из исследования компании AIBY, проведенного в декабре 2021 года.

Россияне устали от пандемии, 28% сообщили, что их беспокоят непрекращающиеся ограничения. Также опрошенные жаловались на выгорание - 24%, разрыв отношений - 18%, отсутствие самореализации и попытки "найти себя" - 14%.

Большинство (53%) россиян держат ментальные проблемы при себе, 20% делятся ими с друзьями, 9% - с родителями, 6% - с психологом.

Выяснилось, что мужчины часто используют белый шум для восстановления ментального баланса, женщина же выбирают звуки природы, духовные медитации и работу с психологом.

Ради восстановления эмоционального фона 35% россиян готовы уволиться, 23% респондентов сообщили, что справиться с проблемами помогает радикальная смена образа жизни, 19% излечивают ментальные травмы путешествиями.