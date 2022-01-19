В Германии впервые выявили свыше 100 тыс случаев коронавируса за сутки

19 янв. 8:25

В Германии на фоне распространения "омикрона" установлен новый рекорд суточной заболеваемости коронавирусом - выявили 112 323 случаев, сообщает Институт вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Ранее максимальной для Германии суточной заболеваемостью являлись 92 223 случая, выявленные 14 января. Отметим, что омикрон-штамм стал доминирующим в стране в начале января.

Общее число инфицированных в Германии достигло 8 186 850 человек. В стране от коронавируса умер 116 081 человек, за минувшие сутки - 239.

Заболеваемость за последние семь дней в ФРГ также является максимальной - на 100 тыс населения приходится 584,4 заболевших. На прошлой неделе этот показатель был на уровне 407,5.