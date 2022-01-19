Река Афипс подтопила десятки домов на Кубани

19 янв. 8:06

Накануне вечером в Краснодарском крае произошло подтопление станицы.

По данным краевого управления МЧС, река Афипс в 23.20 18 января вышла из русла и подтопила станицу Смоленскую в Северском районе. Эвакуация населения не потребовалась. В настоящее время в реке наблюдается спад воды.

Оценочная комиссия приступит к работе в среду в 09.00, будет установлен нанесенный подтоплением ущерб домам.

Ранее в Северском районе был введен режим повышенной готовности. Развернут пункт временного размещения на 500 человек.

В Краснодарском крае продолжают действовать четыре экстренных предупреждения. До утра 19 января в регионе возможны сильные дожди, мокрый снег и порывистый ветер около до 25 м/с.