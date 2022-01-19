В Ташкенте начали отстранять от работы непривитых сотрудников

19 янв. 7:36

Проверки по выявлению невакцинированных сотрудников начались во вторник в Ташкенте, от работы уже отстранили свыше 1 тыс человек.

Отметим, что ранее Минздрав Узбекистана дал работодателям срок до 20 января на вакцинацию сотрудников от коронавируса или отстранение их от трудовой деятельности.

Известно, что 17 января рабочие группы проверили 305 хозяйствующих субъектов и 203 бюджетные организации. Удалось выявить 359 невакцинированных сотрудников хозяйствующих субъектов, а также 885 непривитых работников бюджетных организаций. Все эти лица - 1 044 человека, были отстранены от работы, 200 человек получили штрафы. Кроме того, в результате проверки приостановлена деятельность одного предприятия.