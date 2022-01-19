Аэропорт Алматы вернулся к штатному режиму работы

19 янв. 7:17

Со среды аэропорт Алматы работает в штатном режиме, сообщила руководитель пресс-службы воздушной гавани Найля Жабагина.

"В связи с завершением режима ЧП и комендантского часа в Алматы с 00.00 часов 19 января 2022 года международный аэропорт Алматы начинает работать в штатном режиме", – заявила она.

Жабагина уточнила, что доступ на территорию аэропорта на автотранспорте временно ограничен.

Аэропорт Алматы перестал функционировать 5 января, в ходе массовых беспорядков произошел захвата гавани бандитами и погром. Взять международный аэропорт под полный контроль удалось с помощью миротворцев ОДКБ.

Деятельность аэропорта была восстановлена 13 января, с тех пор полеты осуществлялись с 8.00 до 21.00, согласно требования комендантского часа, действующего в городе.