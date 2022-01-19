В Чехии будут судить мужчину, умышленно распространявшего коронавирус

19 янв. 7:50

Полиция Чехии обвинила местного жителя в умышленном распространении коронавируса, пишет газета "Молния".

"Против 43-летнего жителя Влашима, который обвинен в умышленном распространении коронавируса, возбуждено уголовное дело. Ему грозит три года заключения", - сообщила пресс-секретарь полиции Барбора Шнивэйссова.

По данным следствия, тест на коронавирус, который сдал мужчина, показал положительный результат, в связи с этим гражданину была предписана домашняя самоизоляция. Обвиняемый проигнорировал данное требование и посещал общественные места без медицинской маски. Он умышленно создал угрозу для здоровья и жизни тех, с кем контактировал - это почти 100 человек. Сколько из них заразились коронавирусом, неизвестно.