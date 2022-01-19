В Москве прогнозируется около 12 градусов мороза

19 янв. 6:49

В среду с Москве и Подмосковье будет довольно морозно, дневная температура составит минус 10-12 градусов.

"Предстоящим днем погоду в столичном регионе будет определять промежуточный гребень антициклона. При облачной c прояснениями погоде местами пройдет слабый снег. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус 10-8 градусов, по области - до 12 градусов мороза", - сообщается на портале "Метеоновости".

Ветер в регионе северо-западный 5-10 м/с, атмосферное давление днем составит 748 мм ртутного столба.