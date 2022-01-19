В Казахстане продолжается взрывной рост заболеваемости COVID-19

19 янв. 6:35

За минувшие сутки в Казахстане выявили 13 874 новых случаев заболевания коронавирусом.

Больше всего новых инфицированных в Нур-Султане - 4874, Карагандинской области - 2669, Алматы - 1580, Атырауской области - 584, Павлодарской области - 515.

Общее число случаев заражения в республике достигло 1 085 004.

За минувшие сутки в Казахстане умерли 12 пациентов, десять от коронавируса, двое - от ковидной пневмонии.

Общее число умерших от коронавируса в республике достигло 13 097 человек, от ковидной пневмонии - 5 241.