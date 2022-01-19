Заболеваемость коронавирусом в мире выросла за неделю на 20%

19 янв. 6:10

В мире продолжается рост заболеваемости коронавирусом, следует из еженедельного отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

За прошлую неделю количество новых случаев заражения увеличилось на 20% по сравнению предыдущей неделей и составило 18 млн. Количество умерших осталось на прежнем уровне - 45 тыс. При этом единственным регионом, где сейчас наблюдается снижение заболеваемости коронавирусом является Африка.

Общее число инфицированных коронавирусом в мире на 16 января превысило 323 млн человек. Жертвами пандемии стали свыше 5,5 млн человек, сообщает ВОЗ.